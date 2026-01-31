Haberler

Ümit Özdağ'dan, CHP'nin Konferansının Basına Kapalı Olmasına Tepki: "Türk Halkından Gizlenen Nedir?"

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, CHP'nin düzenlediği Toplumsal Barış ve Demokrasi Konferansı'nın basına kapalı olarak gerçekleştirilmesine tepki gösterdi. Özdağ, CHP'nin halktan neden gizlendiğini sorguladı.

(ANKARA) - Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, CHP'nin düzenlediği Toplumsal Barış ve Demokrasi Konferansı'nın basına kapalı olarak gerçekleştirilmesine tepki göstererek, "AK Parti-MHP ve DEM TBMM'de Öcalan komisyonunda halktan gerçekleri gizliyorlar. Buna alıştık. Peki, CHP yönetimi neden kapalı oturum yapıyor? Türk halkından gizlenen nedir?" dedi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, birçok farklı siyasi parti temsilcisinin katılımıyla CHP tarafından düzenlenen "Toplumsal Barış ve Demokrasi Konferansı"nın basına kapalı olarak gerçekleştirilmesine sosyal medya hesabından yayınladığı mesaj ile tepki gösterdi. Özdağ, şu ifadeleri kullandı:

"AK Parti-MHP ve DEM TBMM'de Öcalan komisyonunda halktan gerçekleri gizliyorlar. Buna alıştık. Peki, CHP yönetimi neden kapalı oturum yapıyor? Türk halkından gizlenen nedir? Konuşması için davet ettiğiniz kişilerin konuşacaklarını Türk halkının duymasını neden istemiyorsunuz?"

Kaynak: ANKA / Güncel
