Ümit Özdağ, Azerbaycan'a sosyal medyadan organize saldırı iddiasına tepki gösterdi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

(ANKARA) - Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Türkiye'den sosyal medya üzerinden Azerbaycan'a yönelik organize saldırılar yapıldığını öne sürerek, Türkiye-Azerbaycan ilişkilerine yönelik bu tür girişimlere tepki gösterdi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, sosyal medya hesabından Türkiye-Azerbaycan ilişkilerine ilişkin açıklama yaptı. Özdağ, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye'den sosyal medya üzerinden troller aracılığı ile kardeş ülke Azerbaycan'a yönelik organize bir saldırı yapılıyor! Bir millet, iki devlet anlayışıyla kardeşliğimize yönelik her türlü saldırı kötü niyetli ve alçakçadır! Yaşasın Türkiye-Azerbaycan kardeşliği"

Kaynak: ANKA