Haberler

Ümit Özdağ, Azerbaycan'a sosyal medyadan organize saldırı iddiasına tepki gösterdi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ümit Özdağ, Azerbaycan'a sosyal medyadan organize saldırı iddiasına tepki gösterdi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Türkiye'den sosyal medya üzerinden troller aracılığıyla Azerbaycan'a organize saldırı yapıldığını öne sürerek tepki gösterdi. Türkiye-Azerbaycan kardeşliğine yönelik saldırıları kötü niyetli ve alçakça bulduğunu belirtti.

(ANKARA) - Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Türkiye'den sosyal medya üzerinden Azerbaycan'a yönelik organize saldırılar yapıldığını öne sürerek, Türkiye-Azerbaycan ilişkilerine yönelik bu tür girişimlere tepki gösterdi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, sosyal medya hesabından Türkiye-Azerbaycan ilişkilerine ilişkin açıklama yaptı. Özdağ, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye'den sosyal medya üzerinden troller aracılığı ile kardeş ülke Azerbaycan'a yönelik organize bir saldırı yapılıyor! Bir millet, iki devlet anlayışıyla kardeşliğimize yönelik her türlü saldırı kötü niyetli ve alçakçadır! Yaşasın Türkiye-Azerbaycan kardeşliği"

Kaynak: ANKA
Bu haber 12 sitede yayınlandı.
Siyasette seviye yerlerde! Yeni Partili başkan CHP'li başkana böyle seslendi: Senin ağzını yerim ben

Yeni Partili başkanın CHP'li başkana sözleri olay! "Senin ağzını..."
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Selam söyledikleri kıza saldırdıktan sonra 75 bin lirasını gasp ettiler

Yanına gelip selam verdikleri genç kızın kabusu oldular
Müge Anlı canlı yayında estetik yorumlarına tepki gösterdi

Canlı yayında fena patladı: Ünlü isim estetik iddialarına cevap verdi

İspanya kesenin ağzını açtı! Ev alacaklara 50 bin avro faizsiz kredi

Ülke karışmıştı! Hükümetten konut krizine faizsiz kredi hamlesi
Okan Buruk'tan bomba Batrakov kararı

Verilen karara kendisi bile hayret edecek!

İnfial yaratan görüntü! Neyse ki yaptığı yanına kar kalmadı

İnfial yaratan görüntü! Neyse ki yaptığı yanına kar kalmadı

Tabancayı doğrultup 'Bu bir soygundur' dedi, aldığı cevapla kaçtı

Tabancayı doğrultup "Bu bir soygundur" dedi, aldığı cevapla kaçtı
Bekir Bozdağ, TBMM Başkanvekilliği görevinden istifa etti

Son hali gündem yaratmıştı! Bekir Bozdağ'dan şoke eden istifa kararı