Bab-ı Alem Uluslararası Öğrenci Derneği tarafından düzenlenen Uluslararası Öğrencilik Zirvesi (ISTSUM) yarın başlıyor.

Neslişah Sultan Kültür Merkezi'nde düzenlenecek etkinlik, "İklim ve Çevre" temasıyla dünyanın dört bir yanından gelen öğrencileri, akademisyenleri ve uzmanları bir araya getirecek.

Alanında uzman isimlerin yer alacağı panelde, iklim ve çevre üzerine çeşitli tartışmalar gerçekleştirilecek.

Bu yılki panelistler arasında eski Büyükelçi Prof. Dr. Ahmet Kavas, VAT Enerji A.Ş Genel Müdürü Altuğ Karataş, Prof. Dr. Mehmet Çakmakçı ve Doç. Dr. Mehmet Nurullah Ateş bulunuyor.

İki gün sürecek etkinliğin katılımcıları, küçük gruplar halinde çalıştaylara katılarak iklim ve çevre sorunları üst başlığında temiz çevre, sürdürülebilir kalkınma, sıfır atık, iklim mülteciliği ve iklim değişikliği konularına yönelik somut projeler geliştirecek.

Türkiye Ulusal Ajansı ve Avrupa Birliği ortaklığında gerçekleştirilecek etkinliğe "www.istsum.com/kayit-ol" adresinden kayıt yaptırılabilir.