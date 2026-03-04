Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı: İran'ın Natanz'daki Nükleer Tesisinde Hasar Tespit Ettik

ANONS (Türkçe): RICK O'SHEA, Xinhua muhabiri, Yapay zeka ile desteklenmiş seslendirme

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı, İran'ın Natanz Yakıt Zenginleştirme Tesisi'nde hasar tespit ettiklerini doğruladı.

ANONS (Türkçe): RICK O'SHEA, Xinhua muhabiri, Yapay zeka ile desteklenmiş seslendirme:

Birleşmiş Milletler nükleer denetim kurumunun salı günü sosyal medyada yaptığı açıklamaya göre, uydu görüntülerine dayanarak yeraltındaki Natanz Yakıt Zenginleştirme Tesisi'nin giriş binalarında "yakın zamanda meydana gelen hasar" olduğu teyit edildi.

Ajans'a göre, tesiste radyolojik bir sonuç beklenmezken, ek bir etki de tespit edilmedi.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Beijing'den bildiriyor. (XHTV)

Kaynak: Xinhua