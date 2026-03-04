Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı: İran'ın Natanz'daki Nükleer Tesisinde Hasar Tespit Ettik
Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı, uydu görüntülerine dayanarak İran'ın Natanz Yakıt Zenginleştirme Tesisi'nde yakın zamanda meydana gelen hasarı doğruladı. Radyolojik bir sonuç beklenmiyor.
ANONS (Türkçe): RICK O'SHEA, Xinhua muhabiri, Yapay zeka ile desteklenmiş seslendirme
Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı, İran'ın Natanz Yakıt Zenginleştirme Tesisi'nde hasar tespit ettiklerini doğruladı.
ANONS (Türkçe): RICK O'SHEA, Xinhua muhabiri, Yapay zeka ile desteklenmiş seslendirme:
Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı, İran'ın Natanz Yakıt Zenginleştirme Tesisi'nde hasar tespit ettiklerini doğruladı.
Birleşmiş Milletler nükleer denetim kurumunun salı günü sosyal medyada yaptığı açıklamaya göre, uydu görüntülerine dayanarak yeraltındaki Natanz Yakıt Zenginleştirme Tesisi'nin giriş binalarında "yakın zamanda meydana gelen hasar" olduğu teyit edildi.
Ajans'a göre, tesiste radyolojik bir sonuç beklenmezken, ek bir etki de tespit edilmedi.
Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Beijing'den bildiriyor. (XHTV)