Uluslararası Af Örgütü, AB-İsrail Ortaklık Anlaşması'nın askıya alınması çağrısını yineledi

Uluslararası Af Örgütü (Amnesty International) Fransa şubesi, İsrail'in Gazze'de soykırımını sürdürdüğünü ve işgal altındaki Batı Şeria'da etnik temizlik yaptığını vurgulayarak, Avrupa Birliği (AB) ile İsrail arasındaki Ortaklık Anlaşması'nın askıya alınmasını istedi.

Uluslararası Af Örgütü'nün Fransa şubesinin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Brüksel'deki AB Dışişleri Bakanları toplantısına işaret edilerek, "Bugün Brüksel'de, siyasi sorumlularımızın ABD-İsrail Ortaklık Anlaşması'nı askıya almak için hala bir şansı var." ifadeleri kullanıldı.

Bu anlaşmanın askıya alınmasına 1 milyonu aşkın Avrupalının destek verdiği kaydedilen açıklamada, "İsrail'in Gazze'deki soykırımını, Batı Şeria'daki etnik temizliğini ve yasa dışı işgalini ve Filistinlilere karşı apartheid rejimini sürdürdüğü" hatırlatıldı.

Ayrıca açıklamada İsrail'in Lübnan'da da savaş suçu işlediği ancak tüm bu süre boyunca bu devletin AB-İsrail Ortaklık Anlaşması'ndan ticari fayda sağlamayı sürdürdüğü ifade edildi.

Bu ticari anlaşmanın, insan haklarına saygıyı şart koştuğuna işaret edilen açıklamada, İsrail'in bu konuda sorumluluklarını yerine getirmediği, bu anlaşmanın "hiçbir şey olmamış gibi sürdürülmesinin yüksek ahlaki maliyetinin olduğu" ve AB ile Fransa açısından suç ortaklığı riski doğurduğu vurgulandı.

Açıklamada, "Bu durmalı. İsrail'in suç işlemeye devam etmesine yeşil ışık yakmayalım. Fransa harekete geçecek araçlara sahip." ifadelerine yer verildi.