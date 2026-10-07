Ulusal Gün tatilinde turistler Deshou Sarayı Kalıntıları Müzesi'ni ziyaret etti

Ulusal Gün tatilinde turistler Deshou Sarayı Kalıntıları Müzesi'ni ziyaret ettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Çin'de Ulusal Gün tatilinde birçok kişi, Hangzhou'daki Güney Song Hanedanlığı Deshou Sarayı Kalıntıları Müzesi'ni ziyaret etti. Ülkenin dört bir yanından gelen turistler müzeyi gezerek kültürel değerleri keşfetme imkanı buldu.
HANGZHOU, 7 Ekim (Xinhua) -- Çin'de Ulusal Gün tatili sırasında birçok kişi, Çin'in doğusundaki Zhejiang eyaletinin merkezi Hangzhou'da bulunan Güney Song Hanedanlığı Deshou Sarayı Kalıntıları Müzesi'ni ziyaret etti.
Tatili değerlendirerek ülkenin dört bir yanından gelen turistler müzeyi ziyaret ederek kültürel değerleri keşfetme imkanı buldu.
Kaynak: Xinhua