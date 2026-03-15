Çığ düşen kara yolunda yolcu otobüsünde mahsur kalanlar kurtarıldı
Şırnak'ın Uludere ilçesinde meydana gelen su taşkını ve heyelan nedeniyle bazı evler zarar gördü ve hayvanlar suya kapıldı. Yolcu otobüsü çığ nedeniyle mahsur kalırken, ekipler kurtarma çalışması gerçekleştirdi.
ULUDERE'DE TAŞKIN VE HEYELAN
Şırnak Hakkari kara yolunda düşen çığ nedeniyle mahsur kalan yolcu otobüsündekiler ekiplerin çalışmasıyla kurtarılarak, güvenli bölgeye götürüldü. Uludere ilçesine bağlı Taşdelen köyünde meydana gelen su taşkını ve heyelan nedeniyle de bazı hayvanlar suya kapıldı, bazı evler ise heyelandan zarar gördü. İhbar üzerine bölgeye AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin bölgede inceleme ve müdahale çalışmaları sürüyor.
Haber-Kamera: Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı