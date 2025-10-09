Haberler

Uludere'de Minibüs ile Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 11 Yaralı

Şırnak'ın Uludere ilçesinde meydana gelen trafik kazasında minibüs ile hafif ticari araç çarpıştı. Kazada 2'si ağır toplam 11 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Sürücülerinin kimliği henüz öğrenilemeyen 47 KE 793 plakalı minibüs ile 30 AAD 932 plakalı hafif ticari araç, ilçenin Ortabağ ve Ortasu köyleri arasındaki mevkide çarpıştı.

Kazada, minibüsteki 9 kişi ile hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Kazada, yaralananlardan bazıları sıkıştıkları araçlardan ekiplerin yardımıyla çıkarıldı.

Yaralılar, ambulanslarla Uludere Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan 2'sinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Ekrem Payan - Güncel
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
