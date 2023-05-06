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Uludere'de Halk Toplantısı yapıldı

Uludere'de Halk Toplantısı yapıldı

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Uludere ilçesinin Hilal Belde Belediye Başkanı Cehver Benek'in katılımıyla Halk Toplantısı gerçekleştirildi.

Uludere ilçesinin Hilal Belde Belediye Başkanı Cehver Benek'in katılımıyla Halk Toplantısı gerçekleştirildi.

Belediye hizmet binası bahçesinde düzenlenen toplantı konuşan Benek, bütün etkinliklerde birlikte hareket edileceğini ve kararların birlikte alınacağını söyledi.

Benek, "Beldemiz halkıyla geçmişten günümüzü her zaman birlikte hareket ediyoruz. Toplantılarda fikir alışverişi yaparak kararlar alıyoruz. Herkesin düşüncesine fikrine ihtiyacım. Allah birlik beraberliğimizi daim kılsın." dedi.

Kaynak: AA / Ayhan Babat - Güncel

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