Uludağ'da Yılbaşı Tatili: Kızakla Kayma ve Fotoğraf Çekme

TÜRKİYE'nin önemli kış turizm merkezlerinden Uludağ, yeni yıla karsız girmeye hazırlanıyor. Doluluk oranının yüzde 50 seviyesinde kaldığı otellerde, yılbaşında gecelik konaklama ücreti kişi başı 8 ile 14 bin arasında değişirken, kayak yapamayan tatilciler, pistlerde kızakla kayıp, fotoğraf çektiriyor.

Türkiye'nin ilk ve en büyük kış/doğa sporları merkezi olan, 17 otel, tesis ve 5 bin yatak kapasitesine sahip Uludağ'da, hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde seyredince beklenen kar yağışı olmadı. Kar kalınlığının 3 santimetre olduğu Uludağ'da, hava sıcaklığı en yüksek 10, en düşük 2 derece olarak ölçüldü. Meteoroloji verilerine göre, yılbaşında kar yağışının beklenmediği Uludağ, Arap ve Uzak Doğu ülkelerinden gelen turistler ile günübirlik tatilcileri ağırlıyor. Kayak yapamayan tatilcilerden bazıları kızakla kayarken, bazıları da yürüyüş yapıp fotoğraf çekiyor.

KAYAK YAPMAK İÇİN GELDİLER, KIZAKLA İDARE ETTİLER

Yılbaşı tatilini geçirmek için ailesi ile birlikte Muğla'dan gelen Fatih Keçeli, "Muğla'dan geliyoruz. Bizim orada pek kar yok 3 günlük tatili değerlendirelim dedik ve tur ile geldik. Geçen sene sömestir de gelmiştik ama galiba bu sene erken geldik. Oğlumuz için buradayım. Kayak öğrenmesini istiyordum ama kızakla vakit geçecek bir süre" dedi.

'YERLERDE KAR DEĞİL, BUZ VAR'

İzmir'den ailesi ile Uludağ'a günübirlik tatil için geldiğini söyleyen Oğuzhan Fetvacı ise "İzmir'den geliyorum. Kızakla kayarken çok yorulduk inmek çok basit ama yukarı çıkmak zor. Çok mutluyuz, çok eğlenceli gidiyor. Uludağ'a ilk kez geliyorum. Çok güzel ama biraz daha kar yağışı olsaydı, daha güzel olacaktı. Çünkü yerlerde kar değil, buz var. O biraz tehlikeli oluyor. Ben Trabzonluyum kendi imkanlarımızla kayak yapmak için gittiğimiz yerler oldu. Kayak yapmak için geldik ama kızakla idare ediyoruz" diye konuştu.

OTELLERDE DOLULUK ORANI YÜZDE 50'DE KALDI

Sezonu 15 Aralık'ta açan otellerde ise beklenen kar yağışının olmaması ile birlikte yılbaşı öncesi doluluk oranı yüzde 50 seviyesinde kaldı. Yılbaşında gecelik konaklama ücretinin kişi başı 8 ile 14 bin arasında değiştiği Uludağ'da, yılbaşı öncesi güvenlik önlemleri de artırıldı. Jandarma ekipleri hem Uludağ yolunda hem de oteller bölgesinde denetimlerini sıklaştırdı. Kar yağışı olmadığı için zincir takma zorunluluğunun olmadığı Uludağ yolunda, otomobillerin kış lastiği denetimleri ise sürüyor.