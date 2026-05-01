Uludağ'da mayıs ayında kar yağışı

TÜRKİYE'nin ilk kayak merkezi Uludağ'da kar yağışı etkili oluyor. Kayak merkezinde 1 Mayıs itibarıyla kar kalınlığı ise 45 santimetre olarak ölçüldü.

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden, kayakseverlerin 'Beyaz Cennet' olarak tanımladığı Uludağ'da, sabah saatlerinde kar yağışı başladı. Uludağ'da 1 Mayıs'ta kar kalınlığı 45 santimetre olarak ölçüldü. 8 bin 500 yatak kapasiteli 17 otelden ve 8 misafirhanenin bulunduğu Uludağ'da hava sıcaklığı en yüksek 2, en düşük sıfırın altında 1 derece olarak ölçüldü.

Uludağ'da kar yağışının gün boyu ve yarın aralıklarla devam etmesi, pazar günü ise etkisinin azalması bekleniyor.

Haber: Murat ÇOBANGİL-Kamera: Bursa,

