Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Portekiz Heyetiyle Görüştü

Bakan Abdulkadir Uraloğlu, Portekiz Altyapı ve Konut Bakanı Miguel Pinto Luz ile bir araya gelerek, iki ülke arasındaki dost ilişkileri güçlendirme ve ulaştırma alanında işbirliğini geliştirme konularında görüşmeler yaptı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Portekiz Altyapı ve Konut Bakanı Miguel Pinto Luz ve beraberindeki heyetle bir araya geldi.

Uraloğlu, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, görüşmeye ilişkin bilgi verdi.

Luz ve beraberindeki heyeti Bakanlıkta ağırladıklarını belirten Uraloğlu, "Ülkelerimiz arasındaki dostane ilişkileri güçlendirecek, ulaştırma ve altyapı alanında işbirliğini ileriye taşıyacak görüşmeler gerçekleştirdik." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Ayşe Böcüoğlu Bodur - Güncel
