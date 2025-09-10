Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Portekiz Heyetiyle Görüştü

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Portekiz Altyapı ve Konut Bakanı Miguel Pinto Luz ve beraberindeki heyetle bir araya geldi.

Uraloğlu, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, görüşmeye ilişkin bilgi verdi.

Luz ve beraberindeki heyeti Bakanlıkta ağırladıklarını belirten Uraloğlu, "Ülkelerimiz arasındaki dostane ilişkileri güçlendirecek, ulaştırma ve altyapı alanında işbirliğini ileriye taşıyacak görüşmeler gerçekleştirdik." ifadesini kullandı.