Ulaş'ta Öğrencilere KKKA Hastalığı Eğitimi Verildi
Ulaş'taki ilkokul öğrencilerine Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hakkında bilgilendirme eğitimi düzenlendi. Öğretmenler, öğrencilere hastalık belirtileri ve korunma yollarını anlattı.
Ulaş'ta, ilkokul öğrencilerine Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı hakkında bilgilendirme eğitimi verildi.
Öğretmenler tarafından sınıflarda verilen eğitimlerde, öğrenciler KKKA hastalığı konusunda bilgilendirilerek, dikkat etmeleri gereken hususlar anlatıldı.
Okul Müdürü Mehmet Aydın, AA muhabirine, yaz tatili öncesi öğretmenlerin öğrencileri hastalık konusunda bilgilendirdiğini belirtti.
Kaynak: AA / Çetin Karaçoban - Güncel