Ulaş'ta bayram öncesi trafik denetimleri artırıldı
Sivas'ın Ulaş ilçesinde, Kurban Bayramı öncesi trafik denetimleri sıklaştırıldı. Emniyet ekipleri, sürücülerin emniyet kemeri takıp takmadığını ve trafik kurallarına uyup uymadığını kontrol etti. Ayrıca sürücülere cep telefonu kullanmamaları ve güvenli sürüş konularında uyarılar yapıldı.
İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, bayram dolayısıyla Sivas-Malatya kara yolu Ulaş Kavşağı'nda yaptığı denetimde, sürücülerin emniyet kemerinin takılı olup olmadığı ve diğer kurallara uyup uymadıkları kontrol etti.
Vatandaşlara sürüş güvenliği hakkında bilgi veren ekipler, cep telefonu kullanılmaması ve diğer trafik kurallarına uymaları konularında uyarıda bulundu.
Kaynak: AA / Çetin Karaçoban