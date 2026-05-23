Ulaş'ta bayram öncesi trafik denetimleri artırıldı

Sivas'ın Ulaş ilçesinde, Kurban Bayramı öncesi trafik denetimleri artırıldı.

İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, bayram dolayısıyla Sivas-Malatya kara yolu Ulaş Kavşağı'nda yaptığı denetimde, sürücülerin emniyet kemerinin takılı olup olmadığı ve diğer kurallara uyup uymadıkları kontrol etti.

Vatandaşlara sürüş güvenliği hakkında bilgi veren ekipler, cep telefonu kullanılmaması ve diğer trafik kurallarına uymaları konularında uyarıda bulundu.