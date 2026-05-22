Ulaş'ta gıda denetimi yapıldı

Sivas'ın Ulaş ilçesinde Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı öncesi marketlerde gıda güvenliği denetimi yaptı. Son kullanma tarihi ve ambalaj kontrollerinin yanı sıra şeker satışı, kıyma çekimi yapılan işletmeler de denetlendi.

Sivas'ın Ulaş ilçesinde gıda üretimi, satışı ve toplu tüketim yapılan yerlerde denetim gerçekleştirildi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünde görevli gıda kontrol elemanları marketlerde gıdaların son kullanma tarihlerini ve ambalajlarını kontrol etti.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Burak Doğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kurban Bayramı öncesi gıda güvenirliğinin sağlanması ve tüketici haklarının korunması amacıyla marketlerde denetim yaptıklarını söyledi.

Bayramın gelmesiyle halkın sağlığını riske sokacak gıdaların titizlikle denetlendiğini aktaran Doğan, "Şeker satışı yapan işletmeler ile kıyma çekimi yapan şarküteri ve kasaplarda kontrollere devam ediyoruz. Bu kapsamda gıda güvenliğinin sağlanabilmesi için tüketicilerimize de büyük görevler düşüyor. Tüketicilerimizin de aldıkları ürünlerde seçici olmaları, gıdaları satın alırken etiketsiz, ambalajsız ve açıkta satılanları almamaları, son kullanma tarihlerine dikkat etmeleri ve tüketim sürecinde özellikle hayvansal gıdalarda muhafaza koşullarına dikkat etmeleri gerekmektedir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Çetin Karaçoban
