Ulaş'ta 297 Kurban Vekaleti Bağışı Yapıldı

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Ulaş ilçesinde, Türkiye Diyanet Vakfı'nın vekaletle kurban organizasyonuna 297 kurban bağışı gerçekleştirildi. Ulaş Müftüsü Mehmet Zahid İçli, bağış yapan hayırseverlere teşekkür etti.

Ulaş ilçesinde, Türkiye Diyanet Vakfının (TDV) vekaletle kurban organizasyonuna 297 kurban bağışı yapıldığı bildirildi.

Ulaş Müftüsü ve TDV Ulaş Şube Başkanı Mehmet Zahid İçli, AA muhabirine, vekaletle kurban organizasyonu için ilçede 297 vekalet verildiğini söyledi.

Hayır sahiplerine teşekkür eden İçli, "İyiliğin kazanması için yürüdüğümüz bu yolda bizi yalnız bırakmayan ve bize güvenip kurban bağışında bulunan tüm hayırseverlerimize yürekten şükranlarımızı sunuyoruz. Bu büyük iyilik hareketiyle, birlikte daha güçlü olduğumuzu bir kez daha gösterdik. Yeryüzünde iyilik egemen oluncaya kadar çalışmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Kaynak: AA / Çetin Karaçoban - Güncel
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