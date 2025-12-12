Haberler

Ulaş Kaymakamı Eskimez, şehit yakınlarını ziyaret etti

Ulaş Kaymakamı Eskimez, şehit yakınlarını ziyaret etti
Güncelleme:
Ulaş Kaymakamı Esad Mücahit Eskimez, şehit yakınları, gaziler ve evlilikte 40 yılını dolduran aileleri ziyaret etti.

Ulaş Kaymakamı Esad Mücahit Eskimez, şehit yakınları, gaziler ve evlilikte 40 yılını dolduran aileleri ziyaret etti.

Aileleri, şehit yakınlarını ve gazileri evlerinde ziyaret eden Eskimez, sohbet ederek taleplerini dinledi.

Eskimez, aile kurumunun toplumun en önemli yapı taşlarından biri olduğunu belirterek, güçlü bir toplumun ancak güçlü aile yapısı ile mümkün olduğunu söyledi.

Ziyaretinden duydukları memnuniyetlerini dile getiren aileler, şehit yakınları ve gaziler ise Eskimez'e teşekkür etti.

Ziyarette, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Yusuf Arslan hazır bulundu.

