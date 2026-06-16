Haberler

Ulaş Kaymakamı Eskimez görevine veda etti

Ulaş Kaymakamı Eskimez görevine veda etti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ulaş Kaymakamı Esad Mücahit Eskimez, İçişleri Bakanlığı eğitimi için ilçeden ayrıldı. Veda konuşmasında 17 aylık görev süresince hizmet etmekten gurur duyduğunu belirterek helallik istedi ve teşekkür etti.

İçişleri Bakanlığı Eğitim Dairesi Başkanlığınce düzenlenecek eğitime katılacak Ulaş Kaymakamı Esad Mücahit Eskimez, ilçeye veda etti.

Eskimez, kaymakamlık önünde yaptığı veda konuşmasında, 17 aydır gururla yerine getirdiği görevinden ayrıldığını söyledi.

Ulaş halkına hizmet etmekten ve Ulaşlıların yararına mesai harcamaktan onur ve gurur duyduğunu dile getiren Eskimez, ilçe halkından helallik istedi.

Eskimez, "İlçemizdeki kamu kurumlarının yöneticilerine, özveri ve sorumluluk bilinciyle görevlerini sürdüren çalışma arkadaşlarıma, muhtarlarımıza, siyasi partilerimizin temsilcilerine, gazilerimize, şehit yakınlarımıza ve Ulaş halkına gösterdikleri sevgi ve saygı için teşekkür ediyorum. Bu duygu ve düşüncelerle değerli Ulaşlı hemşehrilerime ve mesai arkadaşlarıma veda ediyorum. Bundan sonraki çalışma hayatlarında başarının devamını diliyorum. Kapım her zaman Ulaşlılara açıktır. " ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Çetin Karaçoban
Trump: İran ile anlaşmada ikinci aşamaya geçildi

İsrail'in saldırıları devam ederken Trump'tan bir mesaj daha geldi
Annesi Ece İrtem'in kullandığı ilacı açıkladı! O gece alkolle birlikte...

Annesi Ece'nin kullandığı ilacı açıkladı! O gece alkolle birlikte...
Tatbikatta el bombası patladı! 2 asker hayatını kaybetti

El bombası patladı, askeri tatbikat faciaya dönüştü
Otomobilin çarptığı çocuk hayatını kaybetti, ailenin feryatları yürek dağladı

Bir ailenin dünyası başlarına yıkıldı
Turizm tesislerinde yeni dönem! Müzik lisansı belgesi zorunlu hale geldi

Turizm tesislerinde yeni dönem! Artık zorunlu hale geldi
Galatasaray'dan Napoli'ye dev fatura! İki yıldız için servet istiyorlar

2 yıldızdan çuvalla para kazanacak: Kasa dolup taşacak
Yıldız Tilbe'den 'Siyonist kocamı dövmeye kalktı' iddiasına yanıt

"Siyonist kocamı dövmeye kalktı" iddiasına Yıldız'dan yanıt
Dua Lipa'nın eşinin sırtındaki izler dikkat çekti

Ünlü şarkıcı balayında! Fotoğrafa bakan herkes aynı detaya takıldı
Uzman çavuş dehşet saçtı! Bar çalışanı kadını götürmek istedi, reddedilince 2 kişiyi vurdu

Uzman çavuş barda dehşet saçtı! Kadını zorla götürmek isteyince...