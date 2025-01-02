Ulaş İlminde Üç Ayların Başlaması Sebebiyle Çorba İkramı

Sivas'ın Ulaş ilçesinde üç ayların başlamasından dolayı sabah namazında bir araya gelen vatandaşlara çorba ikramında bulunuldu.

Ulaş Merkez Camisi'nde Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda, tekbirler ve salavatlar getirildi, ilahiler okundu.

Ulaş Müftüsü Mehmet Zahid İçli'nin sohbeti ve duası ile devam eden program tesbihat ile sona erdi.

Camideki programın ardından cemaate çorba ikram edildi.

Programa Ulaş Belediye BaşkanıTuran İlbey, Ulaş Tarım İşletmesi Müdürü Ali Ceran, Ziraat Odası Başkanı Ziyettin Gazioğlu, din görevlileri, muhtarlar, aileler ve gençler katıldı.