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Ulaş Anaokulu Öğrencileri İhtiyaç Sahiplerine Gıda Yardımı Yaptı

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Sivas'ın Ulaş ilçesindeki anaokulu öğrencileri, öğretmenleriyle birlikte hazırladıkları gıda kolilerini ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırdı. Yardımlaşma ve dayanışma bilincini oluşturmayı amaçlayan proje kapsamında yapılan bu yardımlar için okul müdürü Yavuz Şen, öğretmen, veli ve öğrencilere teşekkür etti.

Sivas'ın Ulaş ilçesinde anaokulu öğrencileri, ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımında bulundu.

Ulaş Anaokulu öğrencileri okulda öğretmenleriyle hazırladıkları gıda kolilerini ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı.

Okul müdürü Yavuz Şen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Hedef Projesi Değerler Eğitimi" kapsamında öğrencilerde yardımlaşma ve dayanışma bilinci oluşturmak amacıyla veliler, öğrenciler ve öğretmenlerin katkılarıyla yardım kolileri hazırladıklarını söyledi.

Şen, yardım kolilerini ilçedeki ihtiyaç sahibi ailelere teslim ettiklerini belirterek, desteklerini esirgemeyen öğretmen, veli ve öğrencilere teşekkür etti.

Kaynak: AA / Güncel

Yavuz Şen Sivas Eğitim Güncel Haberler

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