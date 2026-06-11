Ulaş Kaymakamı Eskimez, muhtarlarla bir araya geldi

Ulaş Kaymakamı Esad Mücahit Eskimez, mahalle ve köy muhtarlarıyla bir araya geldi.

Kaymakam Eskimez, Kaymakamlık Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantıda, muhtarlardan mahalle ve köylerdeki çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Eskimez, ilçe ve köylerdeki sorunların giderilmesi için yapılacak çalışmalar konusunda muhtarlarla fikir alışverişinde bulunarak, talep ve önerileri dinledi.

Toplantıya, Yazı İşleri Müdürü Rabia Alıç, İlçe Özel İdare Müdürü Vekili Musa Karyağdı, mahalle ve köy muhtarları katıldı.