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Ulaş Kaymakamı Eskimez, muhtarlarla bir araya geldi

Ulaş Kaymakamı Eskimez, muhtarlarla bir araya geldi
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Ula Kaymakamı Esad Mücahit Eskimez, mahalle ve köy muhtarlarıyla toplantı yaparak sorunlar ve çözüm önerileri hakkında fikir alışverişinde bulundu.

Ulaş Kaymakamı Esad Mücahit Eskimez, mahalle ve köy muhtarlarıyla bir araya geldi.

Kaymakam Eskimez, Kaymakamlık Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantıda, muhtarlardan mahalle ve köylerdeki çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Eskimez, ilçe ve köylerdeki sorunların giderilmesi için yapılacak çalışmalar konusunda muhtarlarla fikir alışverişinde bulunarak, talep ve önerileri dinledi.

Toplantıya, Yazı İşleri Müdürü Rabia Alıç, İlçe Özel İdare Müdürü Vekili Musa Karyağdı, mahalle ve köy muhtarları katıldı.

Kaynak: AA / Çetin Karaçoban
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