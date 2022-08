Ukraynalı askerler için seyyar duş imalatı

Bir grup Ukraynalı gönüllü, Odessa kentinde, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri askerlerinin cephede banyo yapabilmesi için mobil duş imalatı yapıyor. İmalatı gerçekleştiren sivil toplum örgütü "On the Wave"in başkanı Oleksiy Malyarov, yaptıkları duşların taşınabilir olduğunu belirterek, her bir konteynerin 4 duş kabini ve 2 ton su kapasitesi olduğunu vurguladı.