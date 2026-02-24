Ukrayna'da savaşın 4. yılında hayatını kaybedenler anıldı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, başkent Kiev'deki Aziz Sofya Katedrali'nde, Rusya- Ukrayna Savaşı'nın 4. yıl dönümü dolayısıyla anma töreni düzenlendiğini bildirdi.

Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 4. yılını geride bırakan savaşta hayatını kaybedenler için Kiev'deki Aziz Sofya Katedrali'nde anma töreni yapıldığını ifade etti.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile AB Konseyi Başkanı Antonio Costa, Ukrayna'yı destekleyen bazı Avrupa ülkelerinin devlet başkanları, başbakanları ve bakanların da törene katıldığı bilgisini paylaşan Zelenskiy, burada hep birlikte dua ettiklerini belirtti.

Ukrayna'nın bağımsızlığı için savaşta hayatını kaybeden askerleri törende andıklarını kaydeden Zelenskiy, "Onların, uğruna savaştıkları şeyleri mutlaka koruyacağız. Bağımsızlığımızı savunacağız." ifadelerini kullandı.