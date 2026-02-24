Haberler

Ukrayna'da savaşın 4. yılında hayatını kaybedenler anıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın 4. yıl dönümünde, hayatını kaybeden askerler için Kiev'deki Aziz Sofya Katedrali'nde anma töreni düzenlendi. Törene Avrupa Birliği yetkilileri de katıldı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, başkent Kiev'deki Aziz Sofya Katedrali'nde, Rusya- Ukrayna Savaşı'nın 4. yıl dönümü dolayısıyla anma töreni düzenlendiğini bildirdi.

Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 4. yılını geride bırakan savaşta hayatını kaybedenler için Kiev'deki Aziz Sofya Katedrali'nde anma töreni yapıldığını ifade etti.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile AB Konseyi Başkanı Antonio Costa, Ukrayna'yı destekleyen bazı Avrupa ülkelerinin devlet başkanları, başbakanları ve bakanların da törene katıldığı bilgisini paylaşan Zelenskiy, burada hep birlikte dua ettiklerini belirtti.

Ukrayna'nın bağımsızlığı için savaşta hayatını kaybeden askerleri törende andıklarını kaydeden Zelenskiy, "Onların, uğruna savaştıkları şeyleri mutlaka koruyacağız. Bağımsızlığımızı savunacağız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Davit Kachkachishvili
TÜİK verileri açıklandı: Rakamlar seferberlik ilan eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı üzecek

Son rakamlar seferberlik ilan eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı üzecek
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ölüm mangasını yönetiyor! Kartelin yeni lideri El Yogurt olacak

48 saat içinde koltuk doldu! Dünyanın yeni belası huzurlarınızda
Kanal D muhabirinin zor anları! Şekilden şekile girdi

Muhabirin lokantadaki zor anları! Şekilden şekile girdi
Özel abonelik açınca eleştiri yağmuruna tutulan Ece Erken suskunluğunu bozdu

Özel abonelik açan Ece Erken'den eleştirilere yanıt
Ölmeden önceki fotoğrafı ortaya çıktı! Hem de sonunu getiren isimle

Ölmeden önceki fotoğrafı ortaya çıktı! Hem de sonunu getiren isimle
Ölüm mangasını yönetiyor! Kartelin yeni lideri El Yogurt olacak

48 saat içinde koltuk doldu! Dünyanın yeni belası huzurlarınızda
Fenerbahçe'nin dram dolu maçı dünya basınında

Bütün dünya dünkü maçı konuşuyor! Tek bir noktaya dikkat çektiler
2100 yılında nüfusu en kalabalık din hangisi olacak? İşte merak edilen o liste

2100 yılında nüfusu en kalabalık din hangisi olacak? İşte o liste