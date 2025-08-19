Ukrayna, Rusya'nın Petrol İstasyonuna Saldırı Düzenledi

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, Rusya'nın Tambov eyaletindeki Nikolskoe petrol pompa istasyonuna gece saatlerinde saldırı düzenlendiği ve bunun sonucu olarak Drujba boru hattındaki petrol akışının durduğunu açıkladı.

KİEV, 19 Ağustos (Xinhua) -- Ukrayna, Rusya'nın Tambov eyaletinde bulunan Nikolskoe petrol pompa istasyonuna gece saatlerinde saldırı düzenlediğini duyurdu.

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı'ndan pazartesi günü yapılan açıklamada saldırı nedeniyle Drujba boru hattı üzerinden gerçekleştirilen petrol akışının tamamen durduğu belirtildi.

Açıklamada Nikolskoe tesisinin, Rus ordusuna ikmal sağlayan Rusya'nın ekonomik altyapısının bir parçası olduğuna dikkat çekildi.

Ukrayna geçtiğimiz hafta da Rusya'nın Bryansk bölgesinde yer alan ve Rus petrolünü Orta ve Doğu Avrupa'ya taşıyan uluslararası Drujba boru hattı üzerinde bulunan Unecha petrol pompa istasyonuna saldırı düzenlemişti.

Rusya-Ukrayna çatışması nedeniyle Rusya'dan petrol ithalatına yönelik bazı kısıtlamalar getiren Avrupa Birliği, Drujba boru hattını yaptırımlardan muaf tuttu.

Kaynak: Xinhua / Güncel
