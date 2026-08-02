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Ukrayna: Rusya'da Saratov Petrol Rafinerisi ile Engels Askeri Havaalanı'na saldırılar düzenledik

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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'daki Saratov Petrol Rafinerisi ile Engels Askeri Havaalanı'na saldırılar düzenlediklerini bildirdi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'daki Saratov Petrol Rafinerisi ile Engels Askeri Havaalanı'na saldırılar düzenlediklerini bildirdi.

Zelenskiy, Ukrayna'nın bu gece Rusya'daki hedeflere düzenlediği hava saldırılarına ilişkin bilgi paylaştı.

Uzun menzilli silahlarla Rusya'ya yönelik saldırılarını sürdürdüklerini vurgulayan Zelenskiy, "Bu gece Rusya'nın Saratov kentinde, cephe hattının 600 kilometreden fazla uzağında, iki stratejik tesis aynı anda vuruldu, Saratov Petrol Rafinerisi ve Engels Askeri Havaalanı." ifadesini kullandı.

Zelenskiy, ayrıca Rusya'nın Kaluga bölgesindeki Lyudinovskaya petrol deposuna da saldırı yapıldığını, Bryansk bölgesinde ise saldırı dronlarının depolama ve fırlatma alanının da hedef alındığını açıkladı.

Zelenskiy, Ukrayna'nın düzenlediği saldırılara ait olduğu belirtilen bazı görüntüleri de paylaştı.

Kaynak: AA
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