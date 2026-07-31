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Ukrayna: Rusya'da petrol rafinerisi, deniz terminali ve 3 lojistik merkezini hedef aldık

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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'nın Volgograd bölgesinde yer alan bir petrol rafinerisi, Krasnodar bölgesindeki bir deniz terminalini ve ülkenin çeşitli bölgelerinde bulunan 3 farklı lojistik merkezine yönelik saldırılar düzenlediklerini bildirdi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'nın Volgograd bölgesinde yer alan bir petrol rafinerisi, Krasnodar bölgesindeki bir deniz terminalini ve ülkenin çeşitli bölgelerinde bulunan 3 farklı lojistik merkezine yönelik saldırılar düzenlediklerini bildirdi.

Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rusya'daki bazı hedeflere yönelik saldırılar gerçekleştirdiklerini belirtti.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarına "adil yanıt verdiklerini" ifade eden Zelenskiy, " Rusya'nın saldırılarına hizmet eden Rus altyapı tesislerine yönelik uzun ve orta menzilli saldırılarımızı düzenlemeye devam ediyoruz." yorumunda bulundu.

Zelenskiy, Rusya Federasyonu'na bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'da, Rusya'ya bağlı Udmurtya Cumhuriyeti'ndeki Sarapul şehrinde ve Volgograd bölgesinde bulunan 3 farklı lojistik merkezine saldırılar düzenlediklerini kaydetti.

Ayrıca Volgograd bölgesinde, cephe hattından 480 kilometre uzaklıkta bulunan bir petrol rafinerisinin hedef alındığını belirten Zelenskiy, "Krasnodar bölgesinde bir deniz terminali vuruldu. Tesisin cephe hattına uzaklığı yaklaşık 270 kilometredir." ifadesini kullandı.

Azak Denizi'ndeki bazı hedeflere de saldırıların yapıldığını vurgulayan Zelenskiy, "Halkımızı koruyoruz ve barışı sağlamak için gerektiği gibi hareket etmeye devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Zelenskiy, düzenledikleri saldırılara ait olduğu belirtilen görüntüleri de paylaştı.

Kaynak: AA
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