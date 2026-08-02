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Ukrayna: Rus saldırısında kritik altyapı tesisi vuruldu, tehlikeli kimyasal madde sızdı

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Ukrayna Devlet Acil Durum Servisi (DSNS), Rus ordusunun, Poltava bölgesindeki kritik altyapı tesisine saldırı düzenlediğini ve saldırı sonucu tehlikeli bir kimyasal maddenin sızdığını bildirdi.

Ukrayna Devlet Acil Durum Servisi (DSNS), Rus ordusunun, Poltava bölgesindeki kritik altyapı tesisine saldırı düzenlediğini ve saldırı sonucu tehlikeli bir kimyasal maddenin sızdığını bildirdi.

DSNS'nin sosyal medya hesabı üzerinden yapılan yazılı açıklamada, Rus ordusunun, Poltava bölgesine hava saldırısı düzenlediği ve saldırıda kritik bir altyapı tesisinin hasar gördüğü belirtildi.

Açıklamada, saldırı sonucu tehlikeli bir kimyasal maddenin sızdığı, kimyasal koruma uzmanlarının hasar gören konteynerleri ve sızıntı noktalarını güvenli şekilde kapattığı ifade edildi.

Hızlı müdahale sayesinde tehdidin tamamen ortadan kaldırıldığı aktarılan açıklamada, tesisin güvenli şekilde faaliyetlerini sürdürmesinin sağlandığı kaydedildi.

Açıklamada, sızan kimyasal maddenin türüne ilişkin ise bilgi verilmedi.

Kaynak: AA
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