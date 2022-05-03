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Ukrayna Rus ordusuna ait tankları top atışlarıyla vurdu

İhlas Haber Ajansı - Bekir Keskin - Güncel
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- Ukrayna Rus ordusuna ait tankları top atışlarıyla vurdu Ukrayna ordusuna bağlı askeri birlikler, Rus askerlerine ait tankları top atışlarıyla vurdu.

- Ukrayna Rus ordusuna ait tankları top atışlarıyla vurdu

KİEV - Ukrayna ordusuna bağlı askeri birlikler, Rus askerlerine ait tankları top atışlarıyla vurdu.

Rusya ve Ukrayna arasında 24 Şubat'ta başlayan savaşta 69. güne girilirken, Ukraynalı topçu birlikleri Rus askerlerine ait mevzileri vurmaya devam ediyor. Konuya ilişkin açıklama yapan Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Stratejik İletişim Departmanı, "Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı Hava Saldırı Kuvvetleri'nin 25. Sicheslav Tugayı Topçu Birimi, Rus askerlerini işte böyle vuruyor ve devamı gelecek" ifadelerini kullandı.

24 bin 200 Rus askeri öldürüldü

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, 24 Şubat-3 Mart tarihleri arasında 24 bin 200 Rus askerinin öldürüldüğünü, bin 62 tankın ve 2 bin 67 zırhlı askeri aracın da imha edildiğini duyurdu.

İhlas Haber Ajansı / Bekir Keskin - Güncel

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