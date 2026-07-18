Haberler

Ukrayna: Rus gölge filosuna ait 13 gemiye saldırı düzenledik

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ukrayna Ordusu İnsansız Sistemler Kuvvetleri Komutanı Robert Brovdi, bu gece Karadeniz ve Azak Denizi'nde Rus gölge filosuna ait olduğu iddia edilen 13 gemiyi hedef aldıklarını duyurdu. Ayrıca Rusya'nın Odessa'da bir kuru yük gemisine düzenlediği hava saldırısında bir sivil hayatını kaybetti.

Ukrayna Ordusu İnsansız Sistemler Kuvvetleri Komutanı Robert Brovdi, bu gece Rus gölge filosuna ait olduğunu öne sürdüğü 13 gemiye saldırılar düzenlediklerini bildirdi.

Brovdi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Karadeniz ve Azak Denizi'nde Rus gölge filosuna ait olduğunu iddia ettiği gemilere saldırıları sürdürdüklerini belirtti.

Bu gece aralarında petrol tankeri, gaz tankeri, kuru yük gemisi, römork ve yüzer vinçlerin yer aldığı 13 geminin hedef alındığını aktaran Brovdi, söz konusu saldırılara ait olduğu belirtilen görüntüleri de paylaştı.

Rusya'nın Odessa'da gemiye düzenlediği saldırıda bir kişi öldü

Öte yandan Ukrayna Ordusu Deniz Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada, Rus ordusunun Odessa limanında kuru yük gemisi VENTURO'ya hava saldırısı düzenlediği kaydedildi.

Saldırıda bir sivilin hayatını kaybettiği belirtilen açıklamada, "Filipinler vatandaşı olan 17 sivil denizci, kurtarma operasyonu sonucu güvenli şekilde kıyıya tahliye edildi." ifadesi yer aldı.

Kaynak: AA / Davit Kachkachishvili
Görevden alınan Ardahan Valisi Mehmet Fatih Çiçekli'den geriye bu sözler kaldı

Gece yarısı görevden alınan validen geriye bu sözler kaldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kılıçdaroğlu'nun yardımcısı CHP kurultayının yapılacağı tarihi verdi

Tüm CHP'lilerin beklediği oluyor! Net tarih verildi
Konya, 9 gün boyunca festivalin buluşma noktası olacak

Konya, 9 gün boyunca festivalin buluşma noktası olacak
'Mehmed: Fetihler Sultanı' dizisindeki sahne Çin'i karıştırdı

Türk dizisindeki sahne Çin'i karıştırdı

Öyle bir etekle dans videosu çekti ki annesi hemen müdahale etti

Öyle bir etekle dans videosu çekti ki annesi hemen müdahale etti
Büyük skandal! Cami imamı tekel bayisini dualarla açtı

Büyük skandal! Cami imamı tekel bayisini dualarla açtı
Köfteci Yusuf'un başlattığı uygulama tüm restoranlarda zorunlu olacak

Köfteci Yusuf'un başlattığı uygulama tüm restoranlarda zorunlu olacak
Trabzonspor'da Oulai dönemi sona erdi

Transfer gece yarısı bitti! 30 milyon Euro'ya İtalyan devine gitti