Ukrayna, Rus Askeri Havaalanlarına İHA ile Saldırdı: %34 Uçak Vuruldu

Ukrayna, Rus Askeri Havaalanlarına İHA ile Saldırdı: %34 Uçak Vuruldu
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Ukrayna Güvenlik Servisi, Rusya'nın askeri havaalanlarına düzenlenen saldırılarda stratejik seyir füzesi taşıyan savaş uçaklarının yüzde 34'ünün vurulduğunu duyurdu. 'Pavutini' adındaki operasyonla Rusya'nın hava gücüne 7 milyar dolarlık hasar verildiği iddia edildi.

Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU), Rusya'nın farklı askeri havaalanlarına yapılan saldırılarda, stratejik seyir füzesi taşıyan savaş uçaklarının yüzde 34'ünün vurulduğunu öne sürdü.
SBU'ya ait Telegram hesabından, Rusya'nın askeri havaalanlarına insansız hava araçlarıyla (İHA) yapılan saldırılar hakkında açıklama yapıldı.
SBU tarafından "Pavutini" (Örümcek Ağı) adıyla "özel operasyon" düzenlendiği kaydedilen açıklamada, Rusya'nın stratejik havacılığına 7 milyar dolarlık hasar verildiğinin tahmin edildiği belirtildi.
Söz konusu operasyonla ilgili ayrıntılı bilgilerin daha sonra açıklanacağı aktarılan açıklamada, "Rusya Federasyonu'nun ana havaalanlarındaki stratejik seyir füzesi taşıyıcılarının yüzde 34'ü vuruldu." ifadesi kullanıldı.
Açıklamada, Ukrayna topraklarındaki Rus birliklerini geri püskürtmek için "ellerinden gelenin" yapılacağına işaret edildi.
Rusya: Ukrayna'nın Rus askeri hava üslerine saldırısında bazı uçaklar alev aldı
Rusya Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada ise Ukrayna'nın bugün Murmansk, İrkutsk, İvanovo, Ryazan ve Amur bölgelerindeki askeri hava üslerine FPV insansız hava araçlarıyla saldırı düzenlediği ve bazı uçakların alev aldığı belirtilmişti.
Açıklamada, "Bugün Kiev rejimi, Murmansk, İrkutsk, İvanovo, Ryazan ve Amur bölgelerindeki askeri hava üslerine FPV İHA'larla terör saldırıları düzenledi." ifadesi kullanılmıştı.
Rus uçaklarına saldırı görüntüleri sosyal medyada yayılmıştı
Ukrayna kaynaklı sosyal medya hesaplarında, Ukrayna ordusunun Rusya'ya yönelik büyük çaplı bir İHA operasyonu yaptığı belirtilmişti.
Saldırılarda A-50 erken uyarı uçakları, Tu-95 ve Tu-22M3 bombardıman uçakları dahil 40'tan fazla Rus uçağının hasar aldığı iddia edilirken, bazı bombardıman uçaklarına yönelik saldırıların gerçekleştiği Ukrayna kaynaklı görüntüler hızla yayılmıştı.

Kaynak: AA / Davit Kachkachishvili - Güncel
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