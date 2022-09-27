Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ukrayna ordusunun Rus güçlerinden geri aldığı İzyum'da kış hazırlıkları

Güncel Haberler

Rusya'nın, Ukrayna'ya karşı açtığı savaş devam ediyor.

Rusya'nın, Ukrayna'ya karşı açtığı savaş devam ediyor. Ülkenin doğusundaki Harkiv bölgesine bağlı İzyum kentinde Ukrayna güçleri ile Rus güçleri arasında yaşanan çatışmaların ardından Rus güçleri kentten çekildi. İzyum'da yaşayan vatandaşların çatışmalar nedeniyle kesilen doğalgaz gaz akışından dolayı yaklaşan kış ayları öncesinde ısınma ihtiyaçlarını gidermek için ormanlık alanlardan odun topladı. İzyum'da yaşayan Anton (38) isimli bir vatandaşın ise kent merkezinde çatışmalardan arda kalan Rus güçlerine ait mühimmat sandıklarını yakacak olarak evine götürdüğü görüldü.

Kaynak: AA / Metin Aktaş - Güncel

Ukrayna Rusya Güncel Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title