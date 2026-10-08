Ukrayna ordusu, Rusya'nın Omsk bölgesindeki petrol rafinerisine saldırı düzenledi

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Ukrayna ordusu, Rusya'daki Omsk Petrol Rafinerisi'ne yönelik saldırı düzenlediklerini bildirdi.

Ordudan yapılan yazılı açıklamada, Rusya'nın Omsk bölgesinde bulunan Omsk Petrol Rafinerisi'ne saldırıda bulunulduğu belirtildi.

Hedefin Ukrayna'dan 2 bin 500 kilometre uzaklıkta yer aldığı aktarılan açıklamada, "Omsk rafinerisi, Rusya Federasyonu'ndaki en güçlü petrol rafinerisidir. Yılda 21 milyon tondan fazla petrol işleyebilmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Söz konusu tesisin Rus ordusuna hizmet ettiği iddia edilen açıklamada, rafinerinin 6 Temmuz'da da hedef alındığı aktarıldı.

Kaynak: AA