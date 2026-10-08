Haberler

Ukrayna ordusu, Rusya'nın Omsk bölgesindeki petrol rafinerisine saldırı düzenledi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ukrayna ordusu, Rusya'nın Omsk bölgesindeki Omsk Petrol Rafinerisi'ne saldırı düzenlediğini bildirdi. Ukrayna'dan 2 bin 500 kilometre uzaklıktaki tesisin yılda 21 milyon tondan fazla petrol işleyebildiği ve Rus ordusuna hizmet ettiği iddia edildi.

Ukrayna ordusu, Rusya'daki Omsk Petrol Rafinerisi'ne yönelik saldırı düzenlediklerini bildirdi.

Ordudan yapılan yazılı açıklamada, Rusya'nın Omsk bölgesinde bulunan Omsk Petrol Rafinerisi'ne saldırıda bulunulduğu belirtildi.

Hedefin Ukrayna'dan 2 bin 500 kilometre uzaklıkta yer aldığı aktarılan açıklamada, "Omsk rafinerisi, Rusya Federasyonu'ndaki en güçlü petrol rafinerisidir. Yılda 21 milyon tondan fazla petrol işleyebilmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Söz konusu tesisin Rus ordusuna hizmet ettiği iddia edilen açıklamada, rafinerinin 6 Temmuz'da da hedef alındığı aktarıldı.

Kaynak: AA
İş görüşmesine giden kadın, teklif edilen maaşa isyan etti

İş görüşmesine giden kadın, teklif edilen maaşa isyan etti
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sonuçlar sürpriz! İşte Cumhur İttifakı'nın kalesi Erzurum'da yapılan son seçim anketi

Cumhur İttifakı'nın kalesinde yapılan son seçim anketi
Pendik'te bir evin bodrumundan çuvallar dolusu para çıktı

Görüntü İstanbul'dan! Evin bodrumundan çuvallar dolusu para çıktı
Filistin'den İsrail'e ağır suçlama: 74 bin ölü, ateşkes de durduramadı

Dünyanın konuştuğu savaşta kan donduran bilanço! En acı detay...
Protestoya katılan gence annesinden meydan dayağı

Liseli gence soğuk duş! Protestolara katıldığına bin pişman oldu
Engelli çocuklara şifa bahanesiyle 4 yıl işkence yaptı

4 yıl süren sessiz kabus! Video internete düşünce polis düğmeye bastı
22 yaşında kendi işinin patronu oldu! Devletten 1,5 milyon TL destek aldı

Devletten 1,5 milyon TL destek aldı! 22 yaşında patron oldu
Kuyumcu soygununda inanılmaz son! Polis gidince gerçek ortaya çıktı

Kuyumcunun duvarını deldiler! Soygundan sonra beklenmedik ölüm