Ukrayna ordusu, Rus güçlerine Grad füzeleriyle karşılık veriyor - Haberler

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Ukrayna ordusu, Rus güçlerine Grad füzeleriyle karşılık veriyor

AA - Wolfgang Schwan - Güncel
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Grad füzesinin ateşlenmesi Füze rampaları Füze rampalarını kullanan askerler Ukrayna'nın Donbas bölgesinde çatışmalar devam ederken, Ukrayna Ordusu, Rus güçlerinin saldırılarına Grad füzeleriyle karşılık veriyor.

Grad füzesinin ateşlenmesi

Füze rampaları

Füze rampalarını kullanan askerler Ukrayna'nın Donbas bölgesinde çatışmalar devam ederken, Ukrayna Ordusu, Rus güçlerinin saldırılarına Grad füzeleriyle karşılık veriyor.

Ukrayna ordusu, Rus güçlerine Grad füzeleriyle karşılık veriyor

Ukrayna ordusu, Rus güçlerine Grad füzeleriyle karşılık veriyor

Ukrayna ordusu, Rus güçlerine Grad füzeleriyle karşılık veriyor

AA / Wolfgang Schwan - Güncel

Ukrayna, Donbas, Füze, Rus, Güncel, Haberler

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