Ukrayna ordusu, Rus güçlerine Grad füzeleriyle karşılık veriyor
AA - Wolfgang Schwan - Güncel
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Grad füzesinin ateşlenmesi Füze rampaları Füze rampalarını kullanan askerler Ukrayna'nın Donbas bölgesinde çatışmalar devam ederken, Ukrayna Ordusu, Rus güçlerinin saldırılarına Grad füzeleriyle karşılık veriyor.
Grad füzesinin ateşlenmesi
Füze rampaları
Füze rampalarını kullanan askerler Ukrayna'nın Donbas bölgesinde çatışmalar devam ederken, Ukrayna Ordusu, Rus güçlerinin saldırılarına Grad füzeleriyle karşılık veriyor.