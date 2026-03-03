Ukrayna: Rusya'nın Novorossiysk Kentindeki Büyük Petrol Terminali ve Deniz Üssünü Vurduk

KİEV, 3 Mart (Xinhua) -- Ukrayna ordusu, Rusya'nın güney liman kenti Novorossiysk'teki büyük bir petrol terminali ve deniz üssünü vurduğunu duyurdu.

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, pazartesi gecesi düzenlenen saldırıda Sheskharis terminalindeki petrol dolum ekipmanları ve bir S-400 hava savunma sistemi hasar gördü. Açıklamada, bölgede büyük bir yangın çıktığı belirtildi.

Saldırının yol açtığı hasarın tam boyutu ve diğer sonuçları halen netleştirilmeye çalışılıyor.

Sheskharis terminali, Rusya'nın güneyindeki en büyük petrol ve petrol ürünleri aktarma tesislerinden biri.

Kaynak: Xinhua