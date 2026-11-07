Ukrayna'nın Saratov'a İHA saldırısında sivil altyapı hasar gördü, yaralılar var

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Rus yetkililer, Ukrayna'nın Rusya'nın Saratov bölgesine insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı düzenlediğini, sivil altyapı tesislerinde hasar oluştuğunu ve saldırıda yaralananlar olduğunu bildirdi.??

Saratov Bölge Valisi Roman Busargin, yaptığı yazılı açıklamada, Ukrayna'nın gece saatlerinde bölgeye İHA saldırısı düzenlendiğini, bazı sivil altyapı tesislerinin hasar gördüğünü belirtti.

Saldırıda ilk belirlemelere göre yaralananlar bulunduğunu aktaran Busargin, acil durum ekiplerinin bölgede çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti.

Sosyal medyada paylaşılan ve Saratov'da çekildiği belirtilen görüntülerde, Saratov Petrol Rafinerisi'nin bulunduğu bölgeden alevlerin yükseldiği görüldü. Rus yetkililer, rafineride hasar meydana geldiğine ilişkin henüz açıklama yapmadı.

Rus enerji şirketi Rosneft'e ait Saratov Petrol Rafinerisi, yıllık yaklaşık 7 milyon ton petrol işleme kapasitesine sahip bulunuyor.

Benzin, dizel ve çeşitli petrol ürünleri üreten tesis daha önce de Ukrayna'nın İHA saldırılarında hedef alınmıştı.

Kaynak: AA