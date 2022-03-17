Ukrayna'nın Mariupol şehrinde, savaş nedeniyle mahsur kalan Türk vatandaşları ve yakınlarından 65'i tahliye edildi. - Haberler

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Ukrayna'nın Mariupol şehrinde, savaş nedeniyle mahsur kalan Türk vatandaşları ve yakınlarından 65'i tahliye edildi.

AA - Tolga Özgenç - Güncel
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Ukrayna'nın Mariupol şehrinde, savaş nedeniyle mahsur kalan Türk vatandaşları ve yakınlarından 65'i tahliye edildi.

Ukrayna'nın Mariupol şehrinde, savaş nedeniyle mahsur kalan Türk vatandaşları ve yakınlarından 65'i tahliye edildi.

Ukrayna'nın Mariupol şehrinde, savaş nedeniyle mahsur kalan Türk vatandaşları ve yakınlarından 65'i tahliye edildi.

AA / Tolga Özgenç - Güncel

Mariupol, Ukrayna, Savaş, Türk, Güncel, Haberler

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