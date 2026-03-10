Haberler

Rusya: Ukrayna ordusunun füzeli saldırısı sonucu Bryansk kentinde 6 kişi öldü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bryansk Bölge Valisi Aleksandr Bogomaz, Ukrayna ordusunun düzenlediği saldırıda 6 kişinin hayatını kaybettiğini ve 37 kişinin yaralandığını açıkladı. Saldırı, bir terör eylemi olarak nitelendirildi.

Rusya'nın Bryansk Bölge Valisi Aleksandr Bogomaz, Ukrayna ordusunun Bryansk şehrine düzenlediği füzeli saldırı sonucu 6 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Bogomaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ukrayna ordusunun Bryansk kentine füzeli saldırı düzenlediğini belirtti.

Saldırı sonucu şehirde bulunan bir fabrikadaki atölyenin hasar gördüğünü kaydeden Bogomaz, saldırıyı "terör eylemi" olarak niteledi.

Bogomaz, "Saldırı sonucu 6 sivil yaşamını yitirdi, 37 sivil de yaralandı. Yaralılar hastaneye ulaştırıldı ve onlara gerekli tıbbi destek sağlanıyor." ifadelerini kullandı.

Rusya İnsan Hakları Yüksek Komiseri Tatiyana Moskalkova da sosyal medyadan yaptığı açıklamada, saldırıyı "barbarca" tanımlayarak, "Uluslararası örgütleri, Kiev yönetiminin sivillere karşı işlediği insanlık dışı suça sert şekilde tepki vermeye çağırıyorum." ifadelerine yer verdi.

Kaynak: AA / Dmitri Chirciu
Trump: İran Hürmüz'e mayın yerleştirdiyse sonuçlar hiç görülmemiş seviyede olacak

"Bunu yaptıysanız sonuçları daha önce görülmemiş seviyede olur"
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Okan Buruk'tan İspanyol hakem için olay eleştiri

İspanyol hakem için olay sözler
Wanda Nara'dan Icardi'yi kızdıracak paylaşım

Yine rahat durmadı! Yaptığı paylaşıma bakın
Netanyahu, İran halkına seslendi: Anı yakalamaya hazır olun

Bir kez daha İran halkına seslendi, "bayrak" mesajı verdi
Avustralya, Körfez bölgesine uzun menzilli keşif uçağı gönderiyor

Okyanusya ülkesi de savaştaki tarafını seçti! Yola çıkıyor
Okan Buruk'tan İspanyol hakem için olay eleştiri

İspanyol hakem için olay sözler
Galatasaray taraftarını maç sonunda korkutan görüntü

Tarihi zafer sonrası korkutan görüntü
SGK'dan 25 bin liraya kadar geri ödeme! e-Devlet'ten sorgulanabiliyor

Haberi okuyan e-Devlet'e akın edecek