Rusya: Ukrayna ordusunun füzeli saldırısı sonucu Bryansk kentinde 6 kişi öldü
Bryansk Bölge Valisi Aleksandr Bogomaz, Ukrayna ordusunun düzenlediği saldırıda 6 kişinin hayatını kaybettiğini ve 37 kişinin yaralandığını açıkladı. Saldırı, bir terör eylemi olarak nitelendirildi.
Rusya'nın Bryansk Bölge Valisi Aleksandr Bogomaz, Ukrayna ordusunun Bryansk şehrine düzenlediği füzeli saldırı sonucu 6 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.
Bogomaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ukrayna ordusunun Bryansk kentine füzeli saldırı düzenlediğini belirtti.
Saldırı sonucu şehirde bulunan bir fabrikadaki atölyenin hasar gördüğünü kaydeden Bogomaz, saldırıyı "terör eylemi" olarak niteledi.
Bogomaz, "Saldırı sonucu 6 sivil yaşamını yitirdi, 37 sivil de yaralandı. Yaralılar hastaneye ulaştırıldı ve onlara gerekli tıbbi destek sağlanıyor." ifadelerini kullandı.
Rusya İnsan Hakları Yüksek Komiseri Tatiyana Moskalkova da sosyal medyadan yaptığı açıklamada, saldırıyı "barbarca" tanımlayarak, "Uluslararası örgütleri, Kiev yönetiminin sivillere karşı işlediği insanlık dışı suça sert şekilde tepki vermeye çağırıyorum." ifadelerine yer verdi.