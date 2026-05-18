Ukrayna: İlk güdümlü bombamız muharebe kullanımına hazır

Ukrayna Savunma Bakanı Mihaylo Fedorov, geliştirdikleri ilk güdümlü bombanın başarıyla test edildiğini ve savaşta kullanılmaya hazır olduğunu duyurdu. 250 kg savaş başlığı taşıyabilen bombanın ilk partisi satın alındı. Ayrıca FPV dronlarına karşı cephe yollarında 1170 km'den uzun koruma ağları çekildi.

Bakan Fedorov, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Ukrayna'nın geliştirdiği ilk güdümlü bombanın başarılı bir şekilde test edildiğini açıkladı.

Ukrayna'nın "Brave1" adlı devlet firmasının bombanın geliştirilmesi için 17 ay çalıştığını aktaran Fedorov, "Ukrayna'nın güdümlü hava bombası benzeri olmayan bir tasarıma sahip ve modern savaşın gerçekleri dikkate alınarak oluşturuldu." ifadesini kullandı.

Ukrayna Savunma Bakanlığının, 250 kilogram savaş başlığı taşıyabilen bombaların ilk özel partisini satın aldığını kaydeden Fedorov, bunları yakında cephede kullanmaya başlayacaklarını belirtti.

FPV tipi dronlardan korunma ağları

Bakan Fedorov, yaptığı başka bir paylaşımda da Rus FPV tipi dronların saldırılarından korunmak için Ukrayna'da cephe hattına yakın olan yollarda koruma ağları çekmeye devam ettiklerini belirtti.

Bu tür bölgelerde 1170 kilometreden uzun bir yolda koruma ağları çektiklerini aktaran Fedorov, "Lojistik, modern bir savaşta cephenin istikrarını belirler. Korunan lojistik ise kurtarılan canlar anlamına gelir." ifadesini kullandı.

Fedorov paylaşımında, geliştirdikleri güdümlü bombanın uçaktan fırlatılmasını ve cepheye yakın yollarda koruma ağları çekme çalışmalarına ait olduğu belirtilen görüntüleri de paylaştı.

Kaynak: AA / Davit Kachkachishvili
Mersin'deki pompalı tüfekli saldırıda can kaybı 6'ya yükseldi! Önce eski eşini öldürmüş

Pompalı tüfekli saldırıda can kaybı 6'ya yükseldi
