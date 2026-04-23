Ukrayna, Drujba Boru Hattı Üzerinden Petrol Sevkiyatını Yeniden Başlattı

Ukrayna, Rusya'dan Avrupa ülkelerine düzenlediği Drujba boru hattı üzerindeki petrol sevkiyatını yeniden başlattı. Bu adım, Rusya'nın ocak ayında gerçekleştirdiği saldırı sonrası boru hattında meydana gelen hasar nedeniyle askıya alınan sevkiyatların ardından geldi.

KİEV, 23 Nisan (Xinhua) -- Ukrayna, Rusya'dan bazı Avrupa ülkelerine Drujba boru hattı üzerinden gerçekleştirilen petrol sevkiyatını çarşamba günü yeniden başlattı.

Interfax-Ukrayna Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre, Rusya'nın ocak ayı sonunda düzenlediği saldırıda boru hattının hasar görmesi üzerine sevkiyatlar askıya alınmış, bu durum Macaristan ve Slovakya'ya yönelik Rus petrol akışının durmasına neden olmuştu.

Sektörden isminin açıklanmasını istemeyen bir kaynak, pompalama işleminin çarşamba günü yerel saatle 12.35'te başladığını belirtti.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, salı günü yaptığı açıklamada boru hattındaki onarım çalışmalarının tamamlandığını duyurmuştu.

Kaynak: Xinhua
