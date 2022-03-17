Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba: "(Çavuşoğlu'na) Kararlılığınız, cesaretiniz ve şahsen ziyaretiniz, Türkiye'nin aktif bir oyuncu olduğunu kanıtlıyor"
AA - Gamze Türkoğlu Oğuz - Güncel
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Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba: "(Çavuşoğlu'na) Kararlılığınız, cesaretiniz ve şahsen ziyaretiniz, Türkiye'nin aktif bir oyuncu olduğunu kanıtlıyor"
Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba: "(Çavuşoğlu'na) Kararlılığınız, cesaretiniz ve şahsen ziyaretiniz, Türkiye'nin aktif bir oyuncu olduğunu kanıtlıyor"
Sizce Türkiye, #Ukrayna - #Rusya savaşında taraf olmalı mı?— Haberler (@Haberler) March 10, 2022
AA / Gamze Türkoğlu Oğuz - Güncel