Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba: "(Çavuşoğlu'na) Kararlılığınız, cesaretiniz ve şahsen ziyaretiniz, Türkiye'nin aktif bir oyuncu olduğunu kanıtlıyor" - Haberler

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Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba: "(Çavuşoğlu'na) Kararlılığınız, cesaretiniz ve şahsen ziyaretiniz, Türkiye'nin aktif bir oyuncu olduğunu kanıtlıyor"

AA - Gamze Türkoğlu Oğuz - Güncel
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Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba:

Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba: "(Çavuşoğlu'na) Kararlılığınız, cesaretiniz ve şahsen ziyaretiniz, Türkiye'nin aktif bir oyuncu olduğunu kanıtlıyor"

Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba: "(Çavuşoğlu'na) Kararlılığınız, cesaretiniz ve şahsen ziyaretiniz, Türkiye'nin aktif bir oyuncu olduğunu kanıtlıyor"

AA / Gamze Türkoğlu Oğuz - Güncel

Dmitro Kuleb, Türkiye, Güncel, Haberler

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