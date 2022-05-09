Ukrayna'daki akaryakıt sıkıntısı araç kuyruklarına neden oldu - Haberler

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Ukrayna'daki akaryakıt sıkıntısı araç kuyruklarına neden oldu

AA - Omar Marques - Güncel
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Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları devam ederken Rus kuvvetlerinin birçok petrol ve gaz tesisini tahrip etmesi nedeniyle ülke çapında akaryakıt sıkıntısı yaşanmaya başlandı.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları devam ederken Rus kuvvetlerinin birçok petrol ve gaz tesisini tahrip etmesi nedeniyle ülke çapında akaryakıt sıkıntısı yaşanmaya başlandı. Lviv'deki özel araç sahipleri, akaryakıt yetersizliği nedeniyle petrol istasyonları önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

AA / Omar Marques - Güncel

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