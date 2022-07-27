Ukrayna askerleri Harkiv'i korumak için kentin etrafına mevzilendi - Haberler

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Ukrayna askerleri Harkiv'i korumak için kentin etrafına mevzilendi

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları Donbas bölgesinde yoğunlaşsa da ülkenin en büyük şehirlerinden Harkiv'de Ukrayna askerlerinin mevzi nöbeti ve devriyeleri devam ediyor.

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Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları Donbas bölgesinde yoğunlaşsa da ülkenin en büyük şehirlerinden Harkiv'de Ukrayna askerlerinin mevzi nöbeti ve devriyeleri devam ediyor. Rus sınırına yakın olduğu için savaşın ilk günlerinde sık sık bombardımana maruz kalan Ukrayna'nın ikinci büyük kenti Harkiv, savaşın büyük ölçüde Donbas'a yayılması nedeniyle daha sakin günler geçirmeye başlamıştı.

AA / Wolfgang Schwan - Güncel

Ukrayna Donbas Harkiv Rusya Güncel Haberler

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