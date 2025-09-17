Uğurludağ'da Yol Çizgi Çalışmaları Başladı

Haberler

Çorum'un Uğurludağ ilçesinde sürücü ve yayaların güvenliğini artırmak için ana caddelerde yol çizgi çalışmaları başlatıldı. Uğurludağ Belediye Başkanı Remzi Torun, çalışmaların trafik güvenliğini sağlayacağını vurguladı.

Çorum ile Uğurludağ belediyelerinin çalışmasıyla ilçedeki ana caddelerde sürücü ve yayaların güvenliği için yol çizgi çalışması başlatıldı.

Uğurludağ Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar kapsamında, ilçedeki tüm caddelerde yol çizgileri yenileniyor. Çalışmalara Cumhuriyet Caddesi'nden başlandı.

Uğurludağ Belediye Başkanı Remzi Torun, yaptığı açıklamada, trafikte sürücü ve yayaların güvenliği için yol çizgilerinin önem taşıdığını belirterek, "Çalışmaları tamamlayarak ulaşımın daha güvenli ve sağlıklı olmasını hedefliyoruz. İlçemizin her açıdan daha güzel ve güvenli olması için gayret göstermeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

