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Uganda'da Ramazan Bayramı namazı kılındı

AA - Ömer Faruk Özbil - Güncel
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Uganda'da Ramazan Bayramı namazı kılındı

Ramazan Bayramı'nın ilk gününün idrak edildiği Uganda'da Müslümanlar, bayram namazı dolayısıyla camileri doldurdu.

Ramazan Bayramı'nın ilk gününün idrak edildiği Uganda'da Müslümanlar, bayram namazı dolayısıyla camileri doldurdu.

Ugandalı Müslümanlar, başkent Kampala'da bulunan ve Türk hayırseverler tarafından inşa edilen Hz. Ebubekir Camisi'nde bayram namazını eda etti.

İki yıldan uzun bir sürenin ardından Müslümanlar, Kovid-19 kısıtlamaları olmaksızın bayram namazını kıldı.

AA / Ömer Faruk Özbil - Güncel

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