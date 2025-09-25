Uganda'da 2026 Başkanlık Seçimleri İçin Adaylar Belirlendi

Uganda Seçim Komisyonu, Devlet Başkanı Yoweri Museveni ve "Bobi Wine" sahne adıyla tanınan eski şarkıcı ve ana muhalefet lideri Robert Kyagulanyi'nin 2026 başkanlık seçimlerinde aday olmasına onay verdi.

Ulusal medyada yer alan haberlere göre, ana muhalefet partisi Ulusal Birlik Platformu (NUP) lideri Kyagulanyi, Ocak 2026'da yapılacak genel seçimlerde Museveni'ye karşı yarışacak.

Seçim Komisyonu'nun dün adayları açıklamasının ardından konuşan Ulusal Direniş Hareketi (NRM) adayı ve Devlet Başkanı Museveni, ekonomik büyüme, altyapı yatırımları ve istikrar konusunda başarılı olduklarını belirtti.

Museveni, seçilmesi durumunda refah düzeyini artırma, eğitim, sağlık ve yolsuzlukla mücadele konularına odaklanacağını açıkladı.

2021 seçimlerinde Museveni'ye karşı yarışan ve seçimde hile yapıldığını öne süren Kyagulanyi, ise değişim isteyen genç nesli temsil ettiğini söyledi.

– "Uganda muhalefetinin yeni yüzü" olarak görülüyor

Kyagulanyi, 2021 seçimlerinde 79 yaşındaki Devlet Başkanı Museveni'ye karşı yarışmış ve oyların yaklaşık yüzde 35'ini alarak ikinci sırada yer almıştı. Muhalefet cephesi, seçimlerde geniş çaplı usulsüzlükler yaşandığını öne sürerek sonuçlara itiraz etmişti.

41 yaşındaki Kyagulanyi, birçok kişi tarafından Uganda muhalefetinin yeni yüzü olarak görülüyor ve 1986'dan bu yana iktidarda olan Museveni'ye karşı ciddi bir siyasi tehdit olarak değerlendiriliyor.

Son aylarda Güney Afrika başta olmak üzere çeşitli ülkelere yurt dışı ziyaretlerinde bulunan Kyagulanyi'nin, siyasi etkisini bölgesel düzeye taşımayı hedeflediği ifade ediliyor.