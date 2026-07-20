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UDSP Yabancı Dil Yeterlilik Yazılı Sınavı sonuçları açıklandı

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27 Haziran'da uygulanan UDSP Yabancı Dil Yeterlilik Yazılı Sınavı sonuçları açıklandı. Adaylar sonuçlara MEB'in internet sitesinden EBA kullanıcı bilgileriyle erişebilecek.

Uluslararası Diploma ve Sertifika Programları (UDSP) Yabancı Dil Yeterlilik Yazılı Sınavı sonuçları açıklandı.

Milli Eğitim Bakanlığının internet sitesindeki duyuruya göre, 27 Haziran'da uygulanan sınavın değerlendirme işlemleri tamamlandı.

Adaylar, sınav sonuçlarına "mebsonuc.meb.gov.tr/sonuc" adresinden EBA kullanıcı bilgileriyle erişebilecek.

Kaynak: AA / Eylül Aşkın Akçay
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