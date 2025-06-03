Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali Sona Erdi

Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali Sona Erdi
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Bu yıl 28'incisi düzenlenen Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali, 'Benzersiz Kadınlar, Benzersiz Hikayeler' temasıyla gerçekleşti. Kapanış etkinliği, hayatını kaybeden tüm kadınlar anısına yapılan kısa film gösterimiyle başladı. Festivalde FIPRESCI ödülü, 'Gündüz Apollon Gece Athena' filmiyle Emine Yıldırım’a verildi.

Bu yıl 28'incisi düzenlenen Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali kapanış etkinliğiyle sona erdi.

"Benzersiz Kadınlar, Benzersiz Hikayeler" temasıyla Uçan Süpürge Vakfı tarafından düzenlenen festivalin kapanış töreni, Kült Kavaklıdere Sineması'nda yapıldı.

Tören, hayatını kaybeden tüm kadınlara ithafen kısa film gösterimi ile başladı.

Uçan Süpürge Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Halime Güner konuşmasında, genç ve yeni bir ekiple yola çıktıklarını söyleyerek, festivalde emeği geçen ekibe ve destekçilere teşekkür etti.

Sosyal Gelişim ve Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Vurgun Kavlak ise festivalin bir parçası olmaktan onur duyduklarını belirterek, kadınlarla dayanışmaya devam edeceklerini ifade etti.

Festival kapsamında, Uluslararası Sinema Eleştirmenleri Birliği (FIPRESCI) ödülü için yarışan 10 film arasından, "Gündüz Apollon Gece Athena" filmiyle yönetmen, senarist ve editör Emine Yıldırım ödüle layık görüldü.

Kaynak: AA / Ayşe Karaosmanoğlu - Güncel
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