Uçamayan Peçeli Baykuş Edirne'de Koruma Altına Alındı

EDİRNE'de jandarmanın kara yolunda bulduğu uçamayan peçeli baykuş, koruma altına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi'ne bağlı ekipler, Keşan ilçesi Çamlıca köyü kara yolunda uçamayan peçeli baykuşu fark edip, korumaya aldı. Jandarma ekipleri, peçeli baykuşun ilk kontrollerini, bakım ve beslenmesini yaparak, doğal yaşam alanına ulaştırılmak üzere Edirne Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim etti.