UAEA, Zaporijya Nükleer Santrali dışındaki laboratuvarın dronla hedef alındığını açıkladı

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA), Ukrayna'daki Zaporijya Nükleer Santrali dışında bulunan bir laboratuvarın dronla hedef alındığını bildirdi.

UAEA'nın ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından Zaporijya Nükleer Santrali'ne ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, UAEA'nın, Zaporijya Nükleer Santrali sınırları dışında bulunan Dış Radyasyon Kontrol Laboratuvarı'nın bir dronla hedef alındığına dair bilgi aldığı belirtildi.

Olayda yaralanma olup olmadığı ve santral dışında bulunan laboratuvarın saldırıda hasar görüp görmediğinin bilinmediği aktarılan açıklamada, UAEA Başkanı Rafael Mariano Grossi'nin görüşlerine yer verildi.

Grossi, sahadaki UAEA ekibinin laboratuvara erişim talebinde bulunduğunu aktararak, nükleer tesislerin yakınına gerçekleşen her türlü saldırının nükleer güvenlik riski oluşturabileceği uyarısında bulundu.

Kaynak: AA / Salih Okuroğlu
