Uaea: Zaporijya Nükleer Santrali'ne Düzenlenen İha Saldırısı Endişe Verici

VİYANA, 31 Mayıs (Xinhua) -- Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Grossi, Zaporijya Nükleer Santrali'nin türbin binasına düzenlenen insansız hava aracı (İHA) saldırısının son derece endişe verici olduğunu belirterek, nükleer tesislere yönelik saldırıların "ateşle oynamak" anlamına geldiği uyarısında bulundu.

UAEA cumartesi günü sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, santral yönetiminin bildirdiğine göre, günün erken saatlerinde bir İHA'nın tesisteki bir türbin binasına çarparak duvarda delik açtığını duyurdu.

"Nükleer tesislere yönelik ya da nükleer tesislerden kaynaklanan hiçbir saldırı gerçekleşmemelidir" diyen Grossi, nükleer emniyet ve güvenliğin tehlikeye atılmaması için taraflara itidal çağrısını yineledi.

Grossi, santralde görev yapan UAEA ekibinin, bildirilen hasarı ilk elden değerlendirmek üzere etkilenen türbin binasına erişim talebinde bulunduğunu sözlerine ekledi.

Açıklamaya göre bu olay, Nisan 2024'ten bu yana Zaporijya Nükleer Santrali sahası içerisinde gerçekleşen ilk İHA saldırısı olma özelliğini taşıyor.

Avrupa'daki en büyük nükleer tesislerden biri olan Zaporijya Nükleer Santrali, Mart 2022'den bu yana Rusya'nın kontrolü altında bulunuyor. UAEA, Rusya-Ukrayna çatışmasının başlamasından bu yana tesis çevresindeki askeri faaliyetlerin oluşturduğu riskler konusunda sık sık uyarıda bulunuyor ve nükleer altyapının korunması çağrısı yapıyor.

