Haberler

Uaea: Zaporijya Nükleer Santrali'ne Düzenlenen İha Saldırısı Endişe Verici

Uaea: Zaporijya Nükleer Santrali'ne Düzenlenen İha Saldırısı Endişe Verici
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Grossi, Zaporijya Nükleer Santrali’nin türbin binasına düzenlenen İHA saldırısının endişe verici olduğunu belirterek, nükleer tesislere yönelik saldırıların kabul edilemez olduğunu vurguladı. Olay, Nisan 2024’ten bu yana santral sahasındaki ilk İHA saldırısı olarak kaydedildi.

VİYANA, 31 Mayıs (Xinhua) -- Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Grossi, Zaporijya Nükleer Santrali'nin türbin binasına düzenlenen insansız hava aracı (İHA) saldırısının son derece endişe verici olduğunu belirterek, nükleer tesislere yönelik saldırıların "ateşle oynamak" anlamına geldiği uyarısında bulundu.

UAEA cumartesi günü sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, santral yönetiminin bildirdiğine göre, günün erken saatlerinde bir İHA'nın tesisteki bir türbin binasına çarparak duvarda delik açtığını duyurdu.

"Nükleer tesislere yönelik ya da nükleer tesislerden kaynaklanan hiçbir saldırı gerçekleşmemelidir" diyen Grossi, nükleer emniyet ve güvenliğin tehlikeye atılmaması için taraflara itidal çağrısını yineledi.

Grossi, santralde görev yapan UAEA ekibinin, bildirilen hasarı ilk elden değerlendirmek üzere etkilenen türbin binasına erişim talebinde bulunduğunu sözlerine ekledi.

Açıklamaya göre bu olay, Nisan 2024'ten bu yana Zaporijya Nükleer Santrali sahası içerisinde gerçekleşen ilk İHA saldırısı olma özelliğini taşıyor.

Avrupa'daki en büyük nükleer tesislerden biri olan Zaporijya Nükleer Santrali, Mart 2022'den bu yana Rusya'nın kontrolü altında bulunuyor. UAEA, Rusya-Ukrayna çatışmasının başlamasından bu yana tesis çevresindeki askeri faaliyetlerin oluşturduğu riskler konusunda sık sık uyarıda bulunuyor ve nükleer altyapının korunması çağrısı yapıyor.

Kaynak: Xinhua
Denizli'de bariyerlere çarpan yolcu otobüsü alev aldı: 8 ölü

Yolcu otobüsü bariyerlere çarpıp alev aldı! Ölü ve yaralılar var
Otobüs faciasında kahreden detay! Yolcular çıkış kapısında sıkışarak hayatını kaybetti

Otobüs faciasında kahreden detay! Ölü sayısı bu yüzden katlandı
Anıtkabir'de Özgür Özel'e soğuk duş

Anıtkabir'de Özel'e soğuk duş
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ankara'dan kahreden haber: Bakan Çiftçi, Astsubay Yusuf Ergün'ün şehit olduğunu açıkladı

Sürücülerin canını kurtarmak isterken canından oldu!

Kılıçdaroğlu'nun PM'sinde yer alıyordu! Mehmet Tüm görev almayacağını duyurdu

Kılıçdaroğlu'nun PM'sinde yer alıyordu! Görevi reddetti
Emekli ve memur zammında yeni hesap! İşte meslek meslek yeni maaşlar

Emekli ve memur zammında yeni hesap! İşte meslek meslek yeni maaşlar
Diyarbakır'da alkol aldığı arkadaşı tarafından bacaklarından vuruldu

Alkol aldığı arkadaşı tarafından bacaklarından vuruldu
İsrail ordusu, Lübnan'da stratejik tepedeki kaleyi işgal etti

Stratejik tepedeki kaleyi işgal ettiler! Bayrak da dikildi
Galatasaray'a bir Osimhen daha! Okan Buruk 'Gelsin' dedi

Galatasaray'a bir Osimhen daha! Okan Buruk "Gelsin" dedi
Mourinho'yla birlikte o da geri dönüyor! 80 milyon euroluk yıldızla anlaşma tamam

Mourinho'yla birlikte 80 milyon euroluk yıldız da geri dönüyor